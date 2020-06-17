افاد مصدر امني، الاربعاء، بأنه تم استهداف محل لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم مستهدفة محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن شارع حيفا، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".