اعلنت قيادة شرطة الديوانية، الاربعاء، عن وفاة احد منتسبيها الذي اصيب بفايروس كورونا وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بمزيد من الحزن والاسى تنعى قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشات وعلى رأسها العميد الحقوقي حيدر حسن منخي قائد شرطة المحافظة أحد ابطال قوة الواجب المنتسب المرحوم احمد رضا الذي وافاه الأجل اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الديوانية تعلن وفاة احد منتسبيها الذي اصيب بفايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.