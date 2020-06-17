واشنطن تكذب نصرالله: لم نمنع دخول الدولار إلى لبنان

اتهمت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، أمين عام مليشيا حزب الله حسن نصرالله، بالكذب بعد اتهامه لبلادها بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في لبنان ومنعها إدخال الدولار إلى بيروت.



وأكدت شيا، لقناة "إل بي سي" اللبنانية، أن "واشنطن لا تمنع دخول الدولارات إلى لبنان".

وأضافت أن "الكلام عن أن الولايات المتحدة وراء الأزمة الاقتصادية تلفيقات كاذبة والحقيقة أن عقودا من الفساد ومن القرارات غير المستدامة في لبنان تسببت بهذه الأزمة".

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وكان سياسيون وناشطون لبنانيون شنّوا هجوما على أمين عام مليشيا حزب الله، حسن نصرالله، مؤكدين ضرورة نزع سلاح مليشياته الإرهابية التي جلبت للبلاد الفتنة والتخلف.

وفي حديث له، الثلاثاء، جدد نصر الله التأكيد على التمسك بسلاحه، واتّهم الولايات المتحدة بعدم ضخ الدولار إلى لبنان، إضافة إلى تبرئه نفسه من علاقته بالشبان الذي عمدوا إلى التخريب والتكسير في بيروت خلال المظاهرات.

وهناك إجماع لبناني على أن سلاح حزب الله هو الذي يتحكّم بالبلاد وهو ما أدى إلى الأزمة التي يرزح تحتها لبنان نتيجة تدخلاته في حروب المنطقة.