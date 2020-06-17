نقل رئيس هندوراس للمستشفى جراء إصابته بكورونا

قال مسؤول بالصحة في هندوراس، الأربعاء، إن رئيس البلاد خوان أورلاندو هرنانديز نقل إلى مستشفى بعد إصابته بمرض كوفيد-19.

وأكد المسؤول أن رئيس البلاد يتلقى العلاج من التهاب رئوي وذلك بعد الكشف عن إصابته بالمرض أمس الثلاثاء.

Advertisements

وقال فرانسيس كونتريراس، المتحدث باسم وكالة سيناجر الصحية في هندوراس، إن الوضع الصحي العام للرئيس جيد لكنه أوضح أن حالته تستدعي العلاج في المستشفى.

وفي وقت سابق أكد رئيس هندوراس، أن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وقال، في خطاب بثه التلفزيون ليل الثلاثاء/ الأربعاء، إنه "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح، وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بمرض كوفيد-19".