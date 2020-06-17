شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان .. السلطات تمدد حظر التجوال حتى 29 يونيو لإحتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 وافق مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأربعاء، على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتمديد حظر التجول بصورته الحالية حتى 29 يونيو/حزيران الجاري، إلى جانب البدء في تفويج العالقين ابتداء من الأحد المقبل.

وشملت التوصيات فترة سماح بالحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحا للثالثة عصرا، وذلك حتى تتمكن وزارة الصحة من استكمال الخارطة الوبائية لولاية الخرطوم والتي تعتبر مؤشرا حاسما في تخفيف الإجراءات. Advertisements واستثنى القرار بعض المجالات من عملية الحظر مثل المدابغ لآأثارها البيئية الخطيرة، وأعمال المنطقة الصناعية وتجارة الجملة نسبة لارتفاع الأسعار غير المبرر. ولا يشمل الاستثناء الأشياء غير الضرورية مثل أسواق الملابس والذهب إلى جانب عمليات الموسم الزراعي والأنشطة المرتبطة. وطالبت لجنة الطوارئ الصحية من الجهات المختلفة حكومية وقطاع خاص تهيئة نفسها للمرحلة المقبلة بإعداد توجيهات صحية خاصة بكل جهة تراجعها مع وزارة الصحة، لاعتمادها مثل المحال التجارية، والمصانع والشركات والوزارات والمؤسسات المختلفة

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