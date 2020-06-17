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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اهالي الطائرة المنكوبة يضغطون على رئيس الوزراء الكندي لمحاسبة إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
يواجه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ضغوطا من أهالي الضحايا الكنديين والمقيمين في كندا الذين قضوا في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران من أجل "محاسبة" طهران.
وبحسب موقع العين الإخبارية، ذكر ذكر موقع جلوبال نيوز الكندي إن عائلات الضحايا أعربوا عن إحباطهم تجاه عدم إحراز تقدم، في الوقت الذي أنشأوا فيه جماعة جديدة تهدف إلى تذكر أحبائهم والضغط من أجل تقديم المسؤولين عن الكارثة إلى العدالة.
وكان 55 كنديا و30 شخصا يحملون الإقامة بين 176 راكبا قضوا عندما أسقطت الطائرة في الثامن من يناير/ كانون الثاني بالقرب من طهران بصاروخ أرض جو إيراني.
وتحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني، وجاء ذلك بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أميركية في العراق.
وتواجه طهران اتهامات منذ ذلك الحين بضرب الجهود الدولية الرامية إلى البحث عن إجابات تفسر سبب سقوط الطائرة عرض الحائط.
وفي مقابلة مع الصحفيين في أوتاو، قال ترودو إنه فتح الملف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأكد أنه سيواصل "الضغط على النظام الإيراني إلى جانب شركائنا الدوليين للحصول على إجابات، وتحقيق العدالة، ودفع تعويضات لأسر الضحايا"
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