زعيم المعارضة التركية يتهم أردوغان بإهدار أموال الشعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

اتهم زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بإهدار أموال الشعب .. متعهدا بـ"محاسبته على كل قرش أنفقه وعلى الاستثمارات التي يدعي القيام بها".



وقال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركي، في تصريحات لمحطة "قرار تي في " التلفزيونية المحلية، الأربعاء، " لا نعلم أين ينفق أردوغان أموال الدولة التركية".

وتابع قليجدار أوغلو، قائلا: "هو لا يتسم بالشفافية لدرجة أننا لا نعرف كم من الأموال تم إنفاقها على المطار الجديد، ولا نعرف كذلك الأموال التي أنفقت على مشروع مستشفيات المدن (حكومي يهدف لبناء مستشفيات بالمدن الكبرى)".

وأردف: "لا نعرف ولكننا ندفع الأموال؛ غير أني كرئيس للمعارضة لم أعرف المعلومة المتعلقة بنفقات مستشفيات المدن إلا من خلال إحدى الشركات البريطانية، فنحن لا نعرف ما يعرفه البريطانيون عن شؤون بلادنا!".

وأضاف زعيم المعارضة التركية، أنه:" المشكلة الأولى لدى هذا النظام هي عدم الشفافية حتى أنه لا يبلغ البرلمان بأي معلومات حول مسألة النفقات هذه".

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وتابع، قائلا: "هذا النظام على مدار 17 عامًا (فترة وجوده بالحكم) استخدم 2 تريليون و346 مليار دولار من الموارد، فماذا فعل بهذا المبلغ؟ لا أحد يعلم".

وشدد قليجدار أوغلو على أنه "بكل تأكيد هذا النظام ستتم محاسبته على كل قرش أنفقه وعلى الاستثمارات التي يقول إنه قام بها".

وأشار إلى أن الحكومة التركية ستكون خلال الفترة المقبلة أمام حمل ثقيل من الديون، بسبب الاقتراض من الخارج لدرجة أن أموال الأتراك تذهب كفوائد للمرابين في لندن".

ولفت زعيم المعارضة التركية كذلك إلى أن "كل هذه السياسات القائمة على التعتيم وعدم الشفافية أدت لتآكل القاعدة الانتخابية للحزب الحاكم، حتى إن نسبة التأييد له تتراوح بين 30 إلى 35%، ليس هذا فحسب بل سيشهد العدالة والتنمية مزيدًا من الانشقاقات خلال الفترة المقبلة".

وتعيش تركيا على وقع سلسلة من الأزمات في المجالات كافة، ولا سيما الاقتصادية منها، أسفرت عن تردي الأوضاع كافة، وازدياد معدلات الفقر والتضخم والبطالة.

كل هذه التطورات دفعت المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان في أول استحقاق انتخابي محتمل، لا سيما أن كل استطلاعات الرأي تؤكد هذا التوجه، إذا تشير إلى تدني شعبية الحزب الحاكم بشكل غير مسبوق