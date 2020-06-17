«البحر المتوسط يشتعل» .. صدام بين البحرية التركية والفرنسية وباريس توجه رسالة شديدة اللهجة لأنقرة

هاجمت الخارجية الفرنسية أنقرة، معتبرة أن "خرق تركيا الممنهج لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا هو العائق الأساسي أمام إحلال السلام هناك".

وبحسب سبوتنيك الروسية طالبت فرنسا، اليوم الأربعاء، تركيا بالتوقف عن التدخل في الصراع الليبي، معتبرة أن الخرق الممنهج لحظر إرسال السلاح إلى ليبيا هو العائق الأساسي أمام إحلال السلام.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن "العائق الأساسي أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هو الخرق الممنهج لحظر السلاح خاصة من قبل تركيا".

وتابع البيان أن "تصرفات البحرية التركية تجاه حلفاء الناتو عدوانية وغير مقبولة"، داعية "لوقف التدخل التركي كما باقي التدخلات في الصراع الليبي".

كما أكدت فرنسا أنه لا تؤيد "طرفا دون آخر في ليبيا وتذكر بأنه لا حل عسكري للأزمة".

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فرنسا توجه رسالة تحذيرية لـ «تركيا»: ما فعلته البحرية التركية مع الفرقاطة الفرنسية «عملا عدوانيا للغاية»

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، الأربعاء، أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل "عدواني للغاية" من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة "بالغة الخطورة" مع شريك أطلسي.

وأوضحت الوزارة أن السفينة الفرنسية تعرضت لثلاث "ومضات لإشعاعات رادار" من أحد الزوارق التركية، معتبرة ذلك "عملا عدوانيا للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة للحلف الأطلسي"، في وقت يعقد وزراء الدفاع في دول الحلف اجتماعا الأربعاء، عبر دائرة الفيديو المغلقة.

وأضافت أن "هذه القضية خطيرة جدا في نظرنا (...) لا يمكننا أن نقبل بأن يتصرف حليف على هذا النحو، وأن يقوم بما قام به ضد سفينة لحلف شمال الأطلسي تحت قيادة الحلف تقوم بمهمة للناتو".

وحذرت من أن وزيرة الجيوش فلورانس بارلي ستضع "النقاط على الحروف"، خلال هذا الاجتماع، بشأن "الموقف التركي في النزاع الليبي".

وأوضحت الوزارة أن "السفن التي تبحر بين تركيا ومدينة مصراتة الليبية أحيانا، بمواكبة فرقاطات تركية، لا تساهم في نزع فتيل الأزمة". ونددت بأن تكون السفن الحربية التركية "تستخدم رموز الأطلسي" لتعرف عن نفسها خلال مهمات المواكبة هذه.