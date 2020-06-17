نيويورك ـ رويترز: بدأت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات تهدف إلى حجب إيرادات لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وأبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن الدولي أن واشنطن ستطبق الإجراءات “لمنع نظام الأسد من تحقيق نصر عسكري”. وقالت كرافت “هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم “. وانتقدت روسيا والصين خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن واشنطن أكدت “أن الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا”. وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إنه “في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سوريا الجائحة (فيروس كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب في كوارث إضافية”. وذكرت كرافت أن العقوبات ستُفرض بموجب قانون قيصر سوريا، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر”. واتهم سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ومقره جنيف، واشنطن بمحاولة فرض القانون الأميركي على العالم والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء سريان العقوبات الأميركية على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.