أرقام مشاهدة قياسية.. المغاربة يفضلون “دوزيم”

يفضل المشاهد المغربي برامج القناة الثانية على باقي برامج القنوات الوطنية، إذ تتفوق بشكل ملحوظ على البقية، طبقا لأرقام قياس القنوات المغربية المعلن عنها.

وتصدرت برامج القناة الثانية، في الأسبوع الأخير، الرتب الـ5 الأولى في تصنيف البرامج الأكثر مشاهدة، الصادر، اليوم الأربعاء، حيث حل مسلسل الوعد في المرتبة الأولى بـ8.65 مليون مشاهد، متبوعا بالمسلسل تركي “فرصة ثانية”، الذي حقق 8.35 مليون مشاهد، ثم مجلة “أسئلة عن كورونا” بـ7.9 مليون مشاهد، ثم برنامج “جزيرة الكنز” 6.88 مليون مشاهدة، وأخيرا “كنزة زمان” بأزيد من 6.85 مليون مشاهدة.

وفي تصنيف القناة الأولى، احتل مسلسل “قضية العمر” الرتبة الأولى 4.73، متبوعا بـ”مداولة” بـ3.48 مليون مشاهد، ثم “الأخبار باللغة العربية” بـ 3.36 مليون مشاهد، تليه “حالة الطقس” بـ3.1 ثم “الدنيا دوارة” بـ 2.95 مليون مشاهد.

يذكر أن ترتيب البرامج، الصادر عن مؤسسة “ماروك ميتري” يخص البرامج المعروضة على القنوات الوطنية، باستثناء برامج قناة “ميدي 1 تيفي”، والقنوات الخاصة.