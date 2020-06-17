استمرار انخفاض مدة مشاهدة المغاربة للقنوات الوطنية تزامنا مع تخفيف الحجر

شهدت المدة، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، انخفاضا طفيفا، في الأسبوع الماضي، تزامنا مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي، التي ساهمت، منذ إقرارها، في زيادة مدة المشاهدة، التي يقضيها المشاهد أمام الشاشة الصغيرة.

وأشارت مؤسسة “سيوميد”، المختصة في قياس نسب المشاهدة، حسب الأرقام المعلن عنها، اليوم الأربعاء، أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، في الأسبوع الممتدة من 10 إلى 16 يونيو الحالي، بلغ 4 ساعات و58 دقيقة.

وبلغت المدة، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات المغربية، الأسبوع قبل الأخير، 5 ساعات و5 دقائق.

وكان معدل الساعات، التي يقضيها المغاربة في مشاهدات القنوات الوطنية، قد شهد ارتفاعا كبيرا مع بداية الحجر، ثم تعزز هذا الارتفاع شهر رمضان، قبل أن يسجل انخفاظا تدريجيا إلى حدود الأسبوع الماضي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القنوات الوطنية، موضوع قياس المشاهدة هي: الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية العالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة، ما يوضح أن القنوات الخاصة إلى جانب قناة “ميدي 1تيفي” غير مدرجة في قياس نسب المشاهدة.