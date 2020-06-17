أجرت المندوبية الإقليمة للصحة في بني ملال، أمس الثلاثاء، مجموعة من التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا لدى مختلف المستخدمين، والسائقين في المحطة الطرقية في بني ملال.
وأوضح خالد بالرحال، المندوب الاقليمي للصحة في بني ملال، أن أزيد من 400 شخص في المحطة الطرقية في بني ملال، استفادوا من الفحوصات المبكرة في إطار استراتيجية لوزارة الصحة، للكشف المبكر عن فيروس كورونا.
من جهته، أكد وليد الضو، مدير المحطة الطرقية، أن إخضاع العاملين في المحطة الطرقية للفحوصات، يأتي في إطار استعداد القطاع، والمحطة الطرقية لاستئناف نشاطهما.
كانت هذه تفاصيل خبر استعداداً لعودة حركة النقل.. إخضاع العاملين في المحطة الطرقية بني ملال لتحاليل كورونا- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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