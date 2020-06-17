حل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة بني ملال، في إطار زيارة تفقدية لمركز امتحانات الباكالوريا، في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة.
وأوضح أمزازي، أن استحقاق الباكالوريا للسنة الجارية، سيمر في ظروف خاصة، بسبب جائحة كورونا، ما دفع الوزارة إلى اتخاد مجموعة من الاجراءات الاحترازية، لضمان صحة المترشحين، والأطر الصحية، والبيداغوجية.
وأكد أمزازي، أن السنة الدراسية الجارية ستشهد، لأول مرة، إجراء امتحانات الباكالوريا في مؤسسات جامعية، وقاعات الرياضة، لتوفير التباعد الاجتماعي، وتوفير جميع الظروف لإجراء الامتحان، تفاديا لانتشار أية عدوى بفيروس كرونا المستجد – 19 بين المترشحين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمزازي: لأول مرة امتحان الباكالوريا في مدرجات الجامعات وقاعات الرياضة لحماية التلاميذ من الجائحة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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