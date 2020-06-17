الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى غزة من سيناء بحرًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زعم الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة المُحاصَر من المنطقة البحرية، شمال سيناء.

وادّعى جيش الاحتلال في بيان، أن "شعبة الاستخبارات العسكرية - ("أمان")، (تمكنت) في عملية استخبارية وعملياتية مشتركة مع قوات البحرية، وجهاز الأمن العام (الشاباك)"، من "إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء (...) قبل عدة أسابيع"، دون الإشارة إلى تاريخ مُحدَّد.

وزعم البيان أنه "في أعقاب نشاطات الشاباك، تم رصد المتورطين بعملية التهريب ونتيجة لتعاون بين أجهزة الأمن المختلفة تمكنت القوات من رصد القارب المشتبه بالتهريب"، لافتا إلى أنه "بعد المطاردة، تم توقيف القارب"، مدعيًا اعتقالَ شخصين كانا على متنه، أُحيلا للتحقيق، على حدّ زعمه.

وذكر البيان أن تحقيق الشاباك مع الشخصين اللذيْن زُعِم القبض عليهما، أوضح أن الأسلحة التي وُجِدت على القارب، كانت في طريقها إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشيرا إلى أنه "تم كشف تفاصيل حول عمليات تهريب حماس في المجال البحري، وحول مهرّبين، ومعدّات متعلقة بحماس"، خلال التحقيق ذاته.

وزعم البيان أن أحد الشخصين اللذيْن زُعِم القبض عليهما هو "مهرّب كبير"، ويعمل مع حركات المقاومة في غزة، موضحا أنه "تم تقديم لائحة اتهام ضد (أحدهما) للمحكمة المركزية في بئر السبع".