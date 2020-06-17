عودة القطارات يوم الإثنين؛ والفعاليات الثقافية خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت الحكومة الإسرائيليّة إعادة فتح حركة القطارات يوم الإثنين المقبل بتقييدات على عدد الركاب والمسافة بين كل راكب وآخر، ومن التقييدات الظاهرة؛ على الركاب شراء التذاكر قبل الوصول إلى محطة القطار، وفقًا لما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

واتضح أن الفعاليات الثقافية ستستأنف نشاطها في ظل قيود مكثفة في ما يخص عدد الحضور وغيرها من تقييدات كورونا، ومن المفترض أن تعود النشاطات الثقافية إلى العمل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقرر المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، اليوم الأربعاء، فرض القيود على حي العجمي في مدينة يافا، وعلى بلدة عرعرة النقب ومدينة رهط، كخطوة احترازية في ظل الارتفاع في عدد إصابات كورونا في هذه المناطق.

والقيود تشمل إغلاق المدارس في تلك المناطق ومنع التجمعات والتجمهرات لما يزيد عن 10 أشخاص.