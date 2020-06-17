فرنسا: حكم بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد ومصادرة عقاراته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت محكمة في باريس، اليوم الأربعاء، حكمًا بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، لمدة أربع سنوات، بعد أن أُدين بتبييض الأموال واختلاس المال العام في سورية.

وأمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا والتي تُقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو ما يعادل 100 مليون دولار. ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في كانون الأول/ ديسمبر لإصابته بنزيف داخلي.

وجرت محاكمة رفعت، الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في باريس بتهم تتعلّق بارتكابه جرائم بين العامين 1984 و2016، تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس.

وتجري فرنسا منذ 2014 تحقيقات بشأن المسؤول في النظام السوري سابقا. ويلقّب بـ"جزار حماة"، للاشتباه بأنه قاد القوات التي أخمدت انتفاضة في المدينة الواقعة وسط سوريا عام 1982.

وسعى النائب العام الفرنسي المتخصص في القضايا المالية لحكم بالسجن أربع سنوات بحق رفعت في قضية "الإثراء غير المشروع" وتغريمه عشرة ملايين يورو كما دعا لمصادرة جميع أملاكه. وبدوره، ينفي رفعت الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا التهم الموجهة إليه.