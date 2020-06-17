دولة الإمارات‬⁩ تستنكر تدخلات ⁧‫تركيا‬⁩ وإيران‬⁩ في ⁧‫العراق

الأربعاء 17 يونيو 2020

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، إن التدخلات الإيرانية والتركية في مناطق بشمال العراق، يشكل انتهاكا لسيادة دولة عربية شقيقة، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء.

وأكدت الخارجية الإماراتية، أن هذا الموقف يأتي من مبدأ دولة الإمارات الثابت والراسخ في رفض كافة التدخلات في شؤون الدول العربية.

كما أكدت حرصها على ضرورة احترام سيادة العراق ومراعاة مبادئ حسن الجوار، بما يلبي تطلعات العراقيين ويحقق لهم الازدهار والأمن والسلام.

وتواطأت إيران مع تركيا، الأربعاء، وقصفت شمالي العراق، بالتزامن مع العدوان التركي في نفس المنطقة والذي يستهدف الأكراد.

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وأفادت تقارير إخبارية، بأن إيران قصفت قرية "آلانه" التابعة لمنطقة حاج عمران بمحافظة أربيل بإقليم كردستان، بعدما كانت قد قصفت ذات القرية أمس الثلاثاء.

وذكرت شبكة "رووداو الإعلامية" الكردية العراقية أن "القصف الإيراني تزامن مع قصف جوي تركي في القرية".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، فجر اليوم الأربعاء، انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، بزعم استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن "القوات الخاصة التركية بدأت دخول مواقع حزب العمال الكردستاني، عقب تمهيد بقصف مدفعي وبراجمات الصواريخ لأكثر من 150 هدفا شمالي العراق".

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف الذي طال عددا من المناطق شمالي العراق فجر الإثنين.

واستهدفت الطائرات التركية مخيماً للاجئين قرب منطقتي مخمور وسنجار شمالي البلاد.

واعتادت تركيا اختراق الأجواء العراقية بزعم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، غير أن تلك الهجمات كثيرا ما تسقط ضحايا من المدنيين.