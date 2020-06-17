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شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تصفية بين الميليشيات المسلحة غرب ليبيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 17 يونيو 2020
تصاعدت عمليات التصفية بين عناصر الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بحسب مصدر في العاصمة طرابلس.
وأشار المصدر الأمني إلى أن عناصر تابعة لميليشيا ”قوة الردع“ قامت بتصفية قيادي بارز في ميليشيا ”الرحبة“، بإحدى ضواحي طرابلس الجنوبية.
ونقل موقع إرم نيوز عن الضابط في مديرية أمن طرابلس، محسن الهمالي، قوله فإن القيادي أيمن صالح الملقب بـ“باله“، تمت تصفيته صباح اليوم في ضاحية جنزور.
وأوضح الهمالي، بأن ”باله“ هو قيادي بارز في ميليشيا ”الرحبة“ التي تتبع ميليشيات ”بشير البقرة“، وهو من سكان ضاحية جنزور في العاصمة الليبية طرابلس.
تجدر الإشارة إلى أن حرب الاغتيالات ليست ظاهرة جديدة، فهي ممتدة منذ عام 2013 وخفت حدتها بعد دخول الجيش الليبي إلى طرابلس، وبمجرد خروجه عادت مجددا للواجهة، خصوصا أن تصفية الحسابات بين الميليشيات أصبحت تظهر بقوة في تحالفات ميليشيات طرابلس ضد مجموعات تابعة لمصراتة والزاوية والزنتان
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