شكرا لقرائتكم خبر عن علي الصلابي .. قرضاوي ليبيا المطلوب دولياً بسبب رعايته للإرهاب والان مع التفاصيل

الأربعاء 17 يونيو 2020

يوصف القيادي الإخواني الليبي علي الصلابي بإنه "قرضاوي ليبيا" على خلفية تتلمذه على يد الزعيم الروحي لجماعة الإخوان، يوسف القرضاوي، وكذا إرتباطه بعلاقات قوية مع التنظيمات المتطرفة في ليبيا .



والصلابي من موالي مدينة بنغازي الليبية عام 1963، وأحد الإرهابيين الذين تستضيفهم دولة قطر على أراضيها منذ سنوات، وتقدم له ولمجموعاته المسلحة الدعم المالي والغطاء السياسي.

ومعروف عن الصلابي تقلباته، فبداية الأمر كان معارضاً لنظام الرعيم الليبي السابق معمر القذافي لكن سرعان ما تغير الأمر؛ إذ ارتبط بعلاقة وطيدة مع سيف الإسلام القذافي ضمن أعضاء مشروع "ليبيا الغد".

أصبح "علي الصلابي"، حلقة الوصل بين نظام القذافي وبعض الجماعات المتطرفة، ما أدى إلى الإفراج عن أعضاء "الجماعة المقاتلة" من السجون الليبية، وعلى رأسهم القيادي الإرهابي عبدالحكيم بلحاج .

وزاد على ذلك بإن أفتى بعدم جواز الخروج على القذافي بإعتباره ولي أمر والخروج على ولاة الأمر بالسلاح أمر محرم شرعا، لكنه سرعان ما انقلب على القذافي خلال اندلاع الاحتجاجات في ليبيا في فبراير (شباط) 2011، وكان من أوائل المخالفين للفتوى التي أصدرها بعدم جواز الخروج عن ولي الأمر .

وبرز اسم "علي الصلابي" كأحد أبرز قادة الإخوان المرتبطين بشكل مباشر مع قيادات النظام القطري، وتم منحه الجنسية، ورعاية ودعم المجموعات التي يقودها داخل الأراضي الليبية، ماليا وسياسيا، فشكل التجمع الوطني للحرية والعدالة والتنمية، وهو اسم مشابه لكل من حزب "العدالة والتنمية"، التركي، وحزب "الحرية والعدالة"، التابع للإخوان في مصر، وذلك لتنفيذ مشروعهم في السيطرة على الدولة الليبية.

وكان للصلابي دور كبير في انتشار الفوضى داخل الأراضي الليبية، بدعم وتمويل من قطر حيث قام بمعية شقيقه إسماعيل في تأسيس كتيبة أطلق عليها رأف الله السحاتي وهي الكتبية المسؤولة عن تنفيذ عشرات الاغتيالات ضد أبناء مدينة بنغازي من المدنيين والعسكريين.

مع تشكيل الحكومة الليبية الأولى بعد نظام القذافي، أدلى الصلابي بتصريح، عبر منبره المفضل "الجزيرة" القطرية، دعا فيه رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، محمود جبريل، إلى "تقديم استقالته، وترك الليبيين والقوى الوطنية الحقيقية يبنون مستقبل بلادهم"، حسب وصفه، معتبرا أن الإخوان هم "القوى الوطنية الحقيقية" في البلاد.

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وأضاف الصلابي أن "جبريل ليس عليه إجماع في الشارع الليبي، وأن غالبية الليبيين يرفضونه ويرفضون من يدورون في فلكه"، قائلا: "لو سمح الليبيون لجبريل، والذين معه، بأن يمارس عقليته لوقعنا في عصر جديد من الاستبداد والدكتاتورية".

كما لم يتورع الصلابي في اللجوء إلى "استعمال الدين والتكفير ضد الجناح الليبرالي الذي يقوده جبريل".

وأدت تصريحاته التي ادعى أنها باسم الشعب الليبي، ضد جبريل، إلى تظاهر آلاف الليبيين في مدن عدّة، معلنين تخوّفهم من دور الصلابي السياسي، حتى عاد الصلاّبي بعد ذلك وأقر أنه في تصريحاته ضد جبريل لا يمثل سوى نفسه.

ثم ظهر الصلابي مجددا، عبر الإعلام، معلنا أن دوره في إسقاط حكم القذافي كان جوهريا، الأمر الذي عرضه لانتقاد من الرئيس مصطفى عبدالجليل، حيث أعلن الأخير أن الشعب الليبي بأكمله أسهم في التغيير ولا يوجد لأحد فضل على آخر.

وبعد مرور 7 سنوات على أحداث فبراير(شباط) 2011، لم يستطع خلالها "الإخوان" الاستمرار في الحكم لفشلهم في إعلاء مصالح الوطن، لم يتوارَ الصلابي عن السير في النّهج المنحاز لجماعات الإسلام السياسي، داعما مشاريعها السياسية القائمة على سياسة التمكين، والسيطرة على مفاصل الدولة الهشة، وتأييد سطوة مليشيات الفساد والإرهاب.

وفي أعقاب إعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن عملية "الكرامة" لاستعادة المدن الليبية من سيطرة الإرهابيين، انضم الصلابي إلى مجلس شورى بنغازي، مدعوما من قطر في بنغازي عبر ميناء مصراتة، حيث كانت ترسل الأسلحة إلى مطاري معيتيقة ومصراته، وعبر الميناء كان يتم إرسالها إلى موانئ بنغازي.

وفي يوليو(تموز) 2018، أشار المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إلى تورط "علي الصلابي"، في ملف تلاعب بالمال العام الليبي لدعم الجماعات المسلحة.

وفي فبراير(شباط) 2019، حذرت مصادر دبلوماسية من اجتماع عقده ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قادة تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا؛ لبحث آلية إفشال العملية العسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي جنوب البلاد، وأكدت أن علي الصلابي بحث مع أقطاي وعدد من المسؤولين عن ملف ليبيا بالمخابرات التركية، خطة عرقلة تقدم الجيش الليبي جنوب غرب البلاد، ووضع سيناريو تحرك إعلامي وسياسي وحقوقي لذلك تموله حكومة أردوغان