شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري إثر اختراق متظاهر لموكبه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قطع متظاهر خط سير موكب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)؛ ما أسفر عن اصطدام سيارة جونسون بأخرى.

وبحسب صحيفة «صن» البريطانية، كان الموكب يقل رئيس الوزراء جونسون عقب مغادرته مجلس العموم بعد تناول الغداء مع النواب وحدوث مواجهة بينه وبين رئيس حزب العمل السير كير ستارمر خلال الجلسة الأسبوعية للبرلمان.

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واقتحم متظاهر مسار الموكب وتوقفت السيارة الأمامية بشكل مفاجئ واصطدمت بالسيارة التي وراءها، وظهرت آثار الاصطدام في الجزء الخلفي من رئيس الوزراء “الجاجوار”.

وأوضحت الصحيفة، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، في حين توجه جونسون إلى مقر رئاسة الوزراء لأسباب أمنية.