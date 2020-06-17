شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية: ضرورة احترام سيادة العراق والان نبدء بالتفاصيل

استنكرت دولة الإمارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق، خلال قصفهم مناطق في شمال العراق، مما شكل انتهاكا على سيادة دولة عربية شقيقة، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن هذا الموقف يأتي من مبدأ دولة الإمارات الثابت والراسخ في رفض كافة التدخلات في شؤون الدول العربية، مؤكدة حرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، بما يلبي تطلعات العراقيين ويحقق لهم الازدهار والأمن والسلام