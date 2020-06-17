شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية: ضرورة احترام سيادة العراق والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن هذا الموقف يأتي من مبدأ دولة الإمارات الثابت والراسخ في رفض كافة التدخلات في شؤون الدول العربية، مؤكدة حرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، بما يلبي تطلعات العراقيين ويحقق لهم الازدهار والأمن والسلام
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