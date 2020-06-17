شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 1489 والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت وزارة الصحة العامة بالبلاد في تقريرها اليومي أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، بينها 3 إصابات من بين المقيمين و13 اصابة من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1489 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.
وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات على 32 منذ 21فبراير الماضي، وبلغ عدد الحالات الحرجة 7 حالات وعدد حالات الشفاء .907
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 1489 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.