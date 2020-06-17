شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني يدين احتجاز الحوثي للمساعدات الطبية ويطالب بالافراج عنها والان نبدء بالتفاصيل

أدان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية لمساعدات صحية خاصة بمكافحة وباء كورونا تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وقال وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية: إن الميليشيات الحوثية ترفض السماح بدخول تلك المعونات، عادّاً ذلك "جريمة إنسانية تستهدف زيادة معاناة السكان في ظل الجائحة التي تعيشها اليمن".

وأضاف "فتح" أن ميليشيات الحوثي تقوم بفرض شركات تابعة لها للتعاقد مع المنظمات الأممية لنقل المساعدات والمعدات الخاصة، والتحكم في هذه المساعدات بطرق غير مشروعة وتجييرها لصالح الميليشيات، مطالباً منسقة الشؤون الإنسانية بالتدخل وممارسة الضغوطات على الميليشيات الانقلابية للإفراج عن هذه المساعدات والعمل على توزيعها على المحافظات بصورة عاجلة وفقا للحاجة.