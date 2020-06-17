إيران تجدد قصفها لشمال العراق بالتزامن مع عمليات تركية





أفاد تقرير إخباري بأن إيران جددت اليوم الأربعاء قصفها لقرية "آلانه" التابعة لمنطقة حاج عمران بمحافظة أربيل بإقليم كردستان، بعدما كانت قد قصفت ذات القرية أمس.

وذكرت شبكة "رووداو الإعلامية" الكردية العراقية أن "القصف الإيراني تزامن مع تحليق للطائرات التركية في سماء القرية".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الأربعاء انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، مشيرة إلى أنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين انطلاق عملية "المخلب - النمر" ضد حزب العمال شمالي العراق أيضًا.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات في المنطقة.

وتقول أنقرة إن عناصر الحزب يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقا من الأراضي العراقية.



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