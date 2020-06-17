تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي بحثا في اتصال هاتفي المستجدات الدولية والإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.