رياضة 2020-06-17 | 18:35 202 مشاهدة اكد رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، خالد كبيان، ان اللجنة الأولمبية العراقية تلقت اشعاراً من الاتحاد الدولي للسباحة "فينا"، يؤكد من خلاله اعترافه رسمياً بكبيان رئيساً للاتحاد العراقي للسباحة. وقال كبيان في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد الدولي للسباحة أبرق هذا اليوم برسالة الى رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودين يعلمه بان الدولي يؤكد على الاعتراف بانتخاب خالد كبيان رئيساً للاتحاد من خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في يوم 13/5/2020".



واضاف "بذلك يكون هذا الاشعار قد أكد انضمام كبيان رسمياً في الجمعية العمومية للأولمبية العراقية، وممثلا قانونيا للاتحاد امام الجهات العراقية والدولية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولي للسباحة: كبيان رئيساً للاتحاد العراقي (وثيقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.