رسمياً.. الزوراء يجدد تعاقده مع 4 لاعبين ويضم لاعباً من نفط الوسط

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، ان "الزوراء يجدد تعاقده مع اللاعبين جلال حسن ومهند عبد الرحيم ومصطفى محمد ومحمد رضا لتمثيل الفريق في الموسم القادم".

وأضاف ان "الزوراء تعاقد مع لاعب خط وسط نفط الوسط محمد صالح لتمثيل الفريق في الموسم المقبل".

