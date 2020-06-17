رسالة "دعم وتعاون" من البرلمان اليوناني لنظيره الليبي

أعرب رئيس البرلمان اليوناني كونستنتين تسالو عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع نظيره الليبي، مؤكدا أن ذلك سيعود إيجابيا على العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.



ورحب رئيس البرلمان اليوناني بمساعي العمل على تعزيز العلاقات مع ليبيا خاصة التعاون مع مجلس النواب بما يثري العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال رسالة تلقاها رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري من رئاسة البرلمان اليوناني لتعزيز التنسيق مع البرلمان اليوناني لمواجهة التحديات المشتركة.

كما تهدف إلى تقوية العلاقات في جميع المجالات وأبرزها، العمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

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وتتسم العلاقات بين اليونان وليبيا في الفترة الأخيرة بالانفتاح والتعاون المشترك في ضوء رفض الانتهاكات التركية في المتوسط وفي ليبيا.

وقد استقبلت اليونان مؤخرا عددا من المسؤولين الليبيين الكبار على رأسهم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، إضافة إلى طرد أثينا لسفير حكومة فايز السراج غير الشرعية.

وتسعى اليونان في ضوء مشاركتها مؤخرا في عملية إيريني الأوروبية لضبط السواحل الليبية والتصدي لتهريب أنقرة للسلاح والمرتزقة إلى ليبيا، وقد تصدت لعدد من السفن التركية، كما حاولة اعتراض عدد من الطائرات والسفن الحربية.

كما وصف وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، ، سلوك تركيا بالعدواني، مؤكدا استعداد بلاده لمواجهتها عسكريا وردعها وأن بلاده مستعدة لكافة السيناريوهات من بينها العسكري لحماية حقوقها السيادية.

كما رحبت اليونان، بالمبادرة المصرية "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية داعية لسحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا والمرتزقة ونزع سلاح المليشيات وإجراء حوار من أجل الوصول لحل سياسي شامل.