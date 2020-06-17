شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 575 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دولة الكويت اليوم الأربعاء تسجيل 575 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة بها إلى 37533 حالة إلى جانب 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 306 حالات.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية / كونا / عن الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالكويت قوله إن عدد حالات الشفاء وصل إلى 28896 حالة بعد تعافي 690 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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