«قانون قيصر» يعيد الولايات المتحدة بقوة للأزمة في سوريا.. عقوبات استثنائية تستهدف بشار الأسد وداعميه.. ومحللون: يفاقم معاناة السوريين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يستهدف النظام السوري وداعميه.

وقال بومبيو، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "نبدأ اليوم حملة مستمرة من العقوبات ضد نظام بشار الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يجيز عقوبات اقتصادية كبيرة على نظام الأسد وحلفاؤه".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "سيتم فرض مزيد من العقوبات حتى يوقف الأسد ونظامه حربهم الوحشية التي لا داعي لها، ويوافق على الحل السياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254."

وكان الرئيس الأميكي دونالد ترامب قد وقع على القانون في أواخر العام الماضي، حيث يسعى من خلاله تضييق الخناق على النظام السوري.

"قيصر"

وتقول وسائل إعلامية أن إسم قيصر هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام السوري في عام 2013، حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.

وفي عام 2016، قدم عدد من النواب في الكونجرس الأمريكي مشروع القانون بهدف "وقف الحرب في سوريا، والتصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة العالقة في البلاد".

وفي ديسمبر عام 2019، أقر الكونجرس القانون، بمجلسيه النواب والشيوخ، ووقع عليه دونالد ترامب كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.

الأهداف

ويتسهدف القانون فرض عقوبات على أشخاص مسئولين أو متواطئين في ارتكاب انتهاكات أو نقل سلع أو تقنيات إلى سوريا من المرجح أن تستخدم في الانتهاكات.

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كما يستهدف كل من يتعامل مع البنك المركزي السوري، وأجهزة الاستخبارات والأمن السورية وقواتها المسلحة، وكل من يقدم تقنيات أو سلعاً تزيد من إنتاج القطاع النفطي أو يشتري النفط السوري.

ويستهدف القانون أيضاً كل ما قد يؤدي إلى مساعدة النظام على امتلاك أو تطوير الأسلحة، بالإضافة إلى تجميد مساعدات إعادة الإعمار، ويستهدف كيانات روسية وإيرانية تعمل مع النظام.

ولتعليق العقوبات، ينص القانون على وقف استخدام الأجواء السورية لاستهداف المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الدولية الإنسانية مع حرية السفر والرعاية الطبية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتوقف قوات النظام وحلفائها - بمن فيها حزب الله والقوات الإيرانية - عن مهاجمة المرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية والأسواق.

تأثير

يقول المحللون إن قانون قيصر له تبعات وتأثيرات اقتصادية قوية على النظام والشعب السوري.

وأشار المحللون إلى أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية بشكل كبير، إلى حد أعلى بكثير من قدرة المستهلكين.

وكان سعر صرف الليرة السورية قد سجل مزيداً من التراجع في مقابل العملات الأجنبية الأسبوع الماضي، ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 3500 ليرة، وهو أدنى مستوى لليرة منذ بداية الحرب عام 2011.

وتقول المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في سوريا، دانييل مويلان، إن "الأمم المتحدة ترصد تزايد الجوع والفقر في جميع أنحاء سوريا".

وأشارت "مويلان" إلى أن هناك 9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، لافتة إلى أن هذا يمثل ارتفاعاً بـ 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الستة الأخيرة فقط، مضيفة أن أسعار الغذاء القياسية مساهم رئيسي في هذه الأزمة الجديدة.

وخرجت تظاهرات في مناطق موالية للنظام السوري مثل السويداء، الأسبوع الماضي، حيث احتج المتظاهرون على الانهيار الاقتصادي.

ورجح المحللون أن تتسبب العقوبات الأمريكية الجديدة في دمار إضافي لما تبقى من الاقتصاد المتعثر، وأن تزيد من حجم المعاناة في البلد الذي مزقته الحرب.