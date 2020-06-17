18 قتيلا في هجوم لطالبان على نقاط تفتيش

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أسفر هجومان لطالبان على نقاط تفتيش في شمال أفغانستان الأربعاء عن مقتل ما لا يقل عن 18 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية، في اعمال عنف جديدة مع اقتراب محادثات سلام، وفق ما أعلنت السلطات.

وقتل 12 عنصرا في هجوم شنته الحركة قبيل الفجر على نقطة تفتيش في ولاية جوسجان، حسب ما أعلن المتحدث باسم حاكم الإقليم معروف ازار لوكالة فرانس برس.

وأشار المصدر إلى مقتل خمسة مقاتلين من طالبان خلال المعارك كما أسر المهاجمون أربعة عناصر من قوات الأمن الأفغانية.

وأكدت وزارة الدفاع وقوع الهجوم، مشيرة إلى سقوط ستة جنود بين القتلى. وأفاد المتحدث باسم طالبان للشؤون العسكرية ذبيح الله مجاهد عن حصيلة أعلى.

كما عزت السلطات إلى طالبان هجوما استهدف موقعا للجيش في قندوز. وأشار عضو مجلس المحافظة أمين الله الدين إلى مقتل ستة جنود في القتال الذي استمر قرابة خمس ساعات.

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وأكد المتحدث باسم الجيش الأفغاني في شمال البلاد هادي جمال الهجوم مشيرا إلى أن أربعة من مقاتلي طالبان قتلوا أيضا. ولم تعلق طالبان على العملية.

وتأتي الهجمات الأخيرة في وقت يبدو أن طالبان والحكومة الأفغانية تتحرّكان باتّجاه عقد مفاوضات سلام تاريخية محتملة.

ويتوقع أن تبدأ المحادثات التي تأجّلت طويلا والهادفة لإنهاء النزاع فور استكمال الجانبين تبادل السجناء، وهي عملية تم تسريعها بعد وقف إطلاق النار لمدة قصيرة الشهر الماضي.

وتراجعت أعمال العنف في معظم أنحاء أفغانستان منذ اعلنت طالبان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في 24 مايو لمناسبة عيد الفطر، لكن المسؤولين اتهموا المتمردين بتصعيد الهجمات خلال الأيام الأخيرة، وهو ما تنفيه الحركة.

وإذ أقرت حركة طالبان بتنفيذ هجمات على قوات الأمن، فإنّها شددت على أن وتيرة الهجمات لا تزال منخفضة. وامتنعت طالبان إلى حد بعيد عن شن هجمات كبيرة على المدن الأفغانية منذ شباط/فبراير، بعدما وقّعت اتفاقا مع الولايات المتحدة يهدف إلى التمهيد للمحادثات مع الحكومة.