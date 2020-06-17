العراق يناقش البروتوكولات العلاجية لمرضى كورونا مع روسيا

قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، إنها عقدت اجتماعًا مع نظيرتها الروسية لبحث بروتوكولات علاج مرضى كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

جاء في بيان للصحة العراقية، أن وزيرها، حسن التميمي، عقد اليوم

عبر دائرة تلفزيونية اجتماعًا موسعًا مع المسؤولين بوزارة الصحة الروسية لمناقشة البروتوكولات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا.

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وذكر أن "الاجتماع حضره السفير العراقي في روسيا والوكيلان الاداري

والفني وعدد من المدراء العاملين والاطباء الاختصائيين في الوزارة، واطلعوا على الخطط اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والقضاء على هذا الفيروس".

وأكد هشام داود، مستشار رئيس الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فاتح الحكومة الروسية لجلب علاج فيروس كورونا من روسيا.