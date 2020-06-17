اخبار العالم

موسكو تحذر أوروبا من العجلة في تخفيف إجراءات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تحذر الدول الأوروبية من العجلة في رفع القيود المفروضة في إطار مواجهة فيروس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفي موجز صحفي، علقت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، على دعوة قيادة الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء لإعادة فتح

الحدود بينها منتصف الشهر الجاري.

وقالت زاخاروفا: "أود أن أعود وأشير إلى أن الحديث لا يزال يدور عن إعلانات ونوايا فقط. وفي ضوء خطوات شركائنا الأوروبيين باتجاه إعادة التنقلات، نأمل ألا يضعف جيراننا اهتمامهم بفعالية العمل في

مجال مكافحة عدوى ".

وذكرّت المتحدثة في هذا الصدد بأن منظمة الصحة العالمية تحذر من تبعات أي استعجال في تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض لمواجهة الجائحة.

وكانت المفوضية الأوروبية دعت بإلحاح دول الاتحاد الأوروبي إلى فتح حدود الاتحاد الداخلية بحلول 15 يونيو، إضافة إلى توصيتها بالبدء في إعادة فتح الحدود الخارجية للتكتل اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تحذر أوروبا من العجلة في تخفيف إجراءات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا