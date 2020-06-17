موسكو تحذر أوروبا من العجلة في تخفيف إجراءات كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تحذر الدول الأوروبية من العجلة في رفع القيود المفروضة في إطار مواجهة فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وفي موجز صحفي، علقت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، على دعوة قيادة الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء لإعادة فتحالحدود بينها منتصف الشهر الجاري.
وقالت زاخاروفا: "أود أن أعود وأشير إلى أن الحديث لا يزال يدور عن إعلانات ونوايا فقط. وفي ضوء خطوات شركائنا الأوروبيين باتجاه إعادة التنقلات، نأمل ألا يضعف جيراننا اهتمامهم بفعالية العمل فيمجال مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد".
وذكرّت المتحدثة في هذا الصدد بأن منظمة الصحة العالمية تحذر من تبعات أي استعجال في تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض لمواجهة الجائحة.
وكانت المفوضية الأوروبية دعت بإلحاح دول الاتحاد الأوروبي إلى فتح حدود الاتحاد الداخلية بحلول 15 يونيو، إضافة إلى توصيتها بالبدء في إعادة فتح الحدود الخارجية للتكتل اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو المقبل.
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