أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المسؤولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، اليوم الأربعاء، عن ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في أندية دوري الدرجة الثانية، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
وقالت الرابطة في بيان إن الفحوص جرت على 2213 من اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية في 24 ناديًا بالدرجة الثانية خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت أن الحالات الثماني جاءت من ستة أندية، وسيخضعون جميعا للعزل الذاتي بشكل يتوافق مع تعليمات الرابطة.
وأكدت الرابطة أيضا وجود أربع حالات إيجابية (إصابات) في الدرجة الثالثة.
وستعود مباريات الدرجة الثانية الأسبوع المقبل، بينما تقلص موسم الدرجة الثالثة، فيما عدا المباريات الفاصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.