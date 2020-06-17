جونسون يتعرض لحادث سير أمام البرلمان البريطاني

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه تعرض اليوم الأربعاء لحادث سير أمام مبنى البرلمان في لندن، مشيرًا إلى عدم سقوط أي إصابات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي لجونسون، في تصريح صحفي: "رئيس

Advertisements

الوزراء كان داخل السيارة، ولا توجد أي إصابات بالحادث".

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن سيارة جونسون كانت خارجة من منطقة البرلمان عندما اصطدمت بها عربة تابعة لقوات

الأمن.

وأوضحت الوكالة أن الحادث نجم بسبب توجه شخص شارك في مظاهرة كردية قرب البرلمان إلى الطريق نحو سيارة جونسون، ما دفعها إلى التوقف فورا لتصطدم بها عربة لقوات الأمن كانت تسير خلفها.

وتعرض الصدام الخلفي لسيارة جونسون لأضرار بسيطة، وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في الحادث واحتجزت المتظاهر الذي تسبب فيه.