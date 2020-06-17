وزير خارجية أمريكا يلتقي مسؤولًا صينيًا بارزًا في هاواي

أكدت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها، مايك بومبيو، سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعًا في ولاية هاواي مع مسؤول بارز في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في جدول الأعمال المنشور على موقعها الإلكتروني، أن بومبيو سيلتقي في مدينة هونولولو في الساعة الـ09:00من صباح اليوم بالتوقيت المحلي وزير الخارجية الصيني السابق والعضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي، يانج جيتشي.
ويأتي هذا الاجتماع على خلفية التصعيد في العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وبكين في الأشهر الماضية.
ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداتحادة إلى سلطات الصين، محملة إياها المسؤولية عن فقدان السيطرة على فيروس كورونا المستجد والتستر على الجائحة في مراحلها المبكرة، ما أدى، حسب رأي واشنطن، إلى انتشار الفيروس في العالم على نطاق واسع.
كما انتقد بومبيو بشدة مرارا وتكرارا سياسات الحكومة الصينية في مختلف المجالات، وبالدرجة الأولى حقوق الإنسان، على خلفية خطط حكومة بكين لتبني تشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
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