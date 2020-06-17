كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. "جونسون" يتعرض لحادث سير أمام مبنى البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أنه تعرض إلى حادث سير أمام مبنى البرلمان في لندن، لافتاً إلى عدم سقوط أي إصابات.

وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي لجونسون، في تصريح صحفي: إن "رئيس الوزراء كان داخل السيارة، ولا توجد أي إصابات بالحادث".

Advertisements

وأوضحت شهود عيان أن سيارة جونسون كانت خارجة من منطقة البرلمان عندما اصطدمت بها عربة تابعة لقوات الأمن، نقلا عن وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وذكرت "رويترز" أن الحادث نجم بسب توجه شخص شارك في مظاهرة كردية قرب البرلمان إلى الطريق نحو سيارة جونسون، ما دفعها إلى التوقف فورا لتصطدم بها عربة لقوات الأمن كانت تسير خلفها.

وتعرض الصدام الخلفي لسيارة "جونسون" لأضرار بسيطة، وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً في الحادث واحتجزت المتظاهر الذي تسبب فيه.