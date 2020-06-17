كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر: تسجيل 1097 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، 1097 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 1711 مصابا من الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان: "ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 83174، كما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 82"، لافتة إلى "وصول إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 62172 حالة".

وأضوحت أن البلاد بدأت حاليا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره، وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له، إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم الاختلاط.

كما أشارت إلى أن دولة قطر بدأت منذ يوم الإثنين الماضي في رفع القيود بشكل تدريجي جراء جائحة كورونا على أربع مراحل تستمر حتى أول سبتمبر القادم، وذلك بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة.

ونبهت أن رفع القيود تدريجيا لا يعني زوال جائحة كورونا، بل تم خلال وضع خطة الرفع التدريجي التي تراعي الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع.

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وتأتي قطر في المركز الثاني في قائمة الدول الخليجية من حيث عدد الإصابات بكورنا، بعد السعودية، تليها الإمارات.