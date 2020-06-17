كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة السورية تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 7 وفيات.
وقالت ذكرت إذاعة المدينة المحلية: إن "السيدة كانت دخلت مشفى المواساة بدمشق قبل يومين وتبينت إصابتها بفيروس كورونا"، مضيفة "أنه تم الحجر على المبنى الذي كانت تقيم فيه".
وكانت آخر حالة وفاة في البلاد تم تسجيلها في الثاني من الشهر الحالي، وذلك قبل أن تعود حالات الإصابة للارتفاع مجددا في 8 من الشهر الجاري، وتسجل البلاد 16 إصابة في يوم واحد، ويتم الإعلان عن فرض حجر صحي على بلدة رأس المعرة في ريف دمشق.
ويذكر أنه تم تسجيل 177 إصابة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن، شفيت منها 78 حالة، وتوفيت 7 حالات.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,295 مليون إصابة، بينهم أكثر من 446 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,347 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.