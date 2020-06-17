كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر لمكافحة كورونا.. الإمارات تساعد 66 دولة بـ935 طناً من المساعدات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، أكثر من 935 طناً من المساعدات الطبية إلى أكثر من 66 دولة حول العالم، استفاد منها نحو 935 ألفاً من العاملين في المجال الطبي، عقب إرسالها 27 طناً من المساعدات إلى الأردن وجمهوريتي الدومينيكان، وكولومبيا، يستفيد منها 27 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية.

وكانت الإمارات، قد أرسلت يوم الاثنين الماضي، طائرة مساعدات تحمل 12.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن، سيستفيد منها نحو 12 ألفاً من العاملين في المجال، لدعم جهودهم في مكافحة فيروس كورونا.

وقال سفير الإمارات لدى الأردن أحمد البلوشي: إن "ما يجمع البلدين علاقة أخوّة راسخة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية، وهي نموذج للعلاقات العربية المتميزة التي تتسم بالثبات والعمق والتآزر في مختلف الظروف والمحطات، كما تتميز بالتعاون البنّاء رسمياً، وشعبياً".

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وأرسلت الإمارات طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الدومينيكان، يستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين.

وقال سفير الإمارات لدى كوبا بدر المطروشي، السفير غير المقيم لدى الدومينيكان "انطلاقاً من الدور الريادي والإنساني للإمارات، في تقديم المساعدات في أوقات الأزمات، وتسخير الإمكانات لمساعدة الدول، تم إرسال 7 أطنان من الإمدادات الطبية للجمهورية".

كما أرسلت الإمارات، طائرة مساعدات تحمل 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، ويستفيد منها نحو 8 آلاف من العاملين في الرعاية الصحية، وفي يوم 8 إبريل الماضي، أرسلت 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا.

وقال سفير الإمارات لدى كولومبيا سالم العويس: إن "الإمارات حريصة في ظل سياسة التعاون والتضامن التي تنتهجها، على تنمية علاقاتها مع دول العالم. وبالرغم من بُعد المسافات بين البلدين، فإن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً. ويأتي إرسال المساعدات الطبية اليوم، ليؤكد متانة العلاقات".