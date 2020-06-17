كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح هام لـ"جونسون" بشأن التمييز العنصري في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لمعالجة التمييز العنصري في بريطانيا، لكن حكومته ستنظر في طرق جديدة للتشريع ضد تخريب النصب التذكارية للحرب.

وقال "جونسون"، عندما سُئل عن سبب إطلاقه مراجعة أخرى حول عدم المساواة والتمييز العنصريين: "من الواضح من مسيرة الحياة السوداء وجميع التأكيدات التي حصلنا عليها أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ولكن عندما سُئل عن العنف واستهداف بعض التماثيل خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، قال "جونسون" للبرلمان: "يمكنني أن أقول لمجلس النواب - العموم -، إن أي حادث تخريب أو هجوم على ممتلكات عامة سيُقابل بالقوة الكاملة للقانون وسيحاكم الجناة".

وأوضح: "ويمكنني أن أؤكد أننا نبحث عن طرق جديدة يمكننا من خلالها التشريع ضد تخريب النصب التذكارية للحرب".

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وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دمج وزارتي الخارجية والتنمية الدولية، في إطار إجراءات مراجعة "الاستراتيجية الدولية والدفاعية للمملكة المتحدة".

وقال جونسون، في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء أمام البرلمان البريطاني، إن هذا القرار سيسمح بمواصلة الالتزام بإنفاق 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي على المساعدات.

وذكر أن الوزارة الجديدة ستحمل اسم وزارة الخارجية والكومنولث (رابطة الشعوب البريطانية) والتنمية وسيقودها وزير الخارجية الحالي، دومينيك راب.

وأضاف: "نجري المراجعة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية لاستراتيجيتنا الدولية والدفاعية، إن المساعدات الدولية والسياسة الخارجية تمثل شيئا واحدا وتسعى لتحقيق هدف واحد".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "سيوحد ذلك بين المساعدات وجهودنا الدبلوماسية ويجمع بينهما في إطار جهدنا الدولي".