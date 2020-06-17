كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكم بالسجن على عم بشار الأسد في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُدين رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، بشار الأسد، باقتناء ممتلكات فرنسية بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية وحكمت عليه المحكمة بالسجن أربع سنوات، اليوم الأربعاء.

وقضت المحكمة الفرنسية، أيضًا، بمصادرة جميع ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا وكذلك ممتلكات بقيمة 29 مليون يورو في لندن، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وقد أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، بدء حملة من العقوبات على نظام بشار الأسد فى سوريا، بموجب قانون قيصر، مؤكدا أنه يجيز عقوبات اقتصادية شديدة.

وقال بومبيو فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نبدأ اليوم حملة مستمرة من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يجيز عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد وعناصر تمكينه الأجنبية على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري"

وتابع :"ستأتي المزيد من العقوبات إلى أن يوقف الأسد ونظامه حربهم الوحشية التي لا داعي لها ويوافقوا على حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254".