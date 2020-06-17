كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر محللون: رئيس كوريا الجنوبية يواجه أكبر أزمة لتعزيز المصالحة مع "الشمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، أكبر أزمة حتى الآن في محاولته لتعزيز المصالحة مع كوريا الشمالية، حيث ينتقد تدمير مكتب مشترك ويتراجع عن الاتفاقات، لكن لديه القليل من الخيارات، حسبما قال محللون.

وقالت جيني تاون، المتخصصة الكورية في مركز ستيمسون الفكري في واشنطن، إن على كوريا الجنوبية الآن التوصل إلى طريقة لتحقيق تقدم مع كوريا الشمالية في حدود العقوبات، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت "تاون": "لا يمكن ببساطة العودة بمزيد من الطلبات للتحدث عن الخطط طويلة الأجل أو الأهداف النبيلة، ولكن اكتشف الإجراءات العملية التي لا تتطلب تعاونًا دوليًا لتحقيقها".

تراجعت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها منذ تولي مون منصبه في عام 2017 وتعهد بالعمل على إنهاء المواجهة التي استمرت لعقود وأن يكون وسيطًا في دفع كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

لكن مع الولايات المتحدة حليفة كوريا الجنوبية لم تظهر أي علامة على تخفيف الضغط على كوريا الشمالية، على الرغم من جهود الرئيس دونالد ترامب لجذب الزعيم كيم جونج أون، وجد "مون" نفسه عالقًا بين التهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية والعقوبات الدولية الصارمة ضدها.

في غياب تخفيف العقوبات، سخرت كوريا الشمالية بشكل متزايد من دعوات "مون" للمشاركة بين الكوريتين باعتبارها لا معنى لها.

Advertisements

سعى "مون" في البداية إلى إرسال مبعوثين بهدوء لنزع فتيل التوترات المتزايدة هذا الأسبوع، لكن بيونج يانج رفضت ذلك علنًا، مما أثار توبيخًا من سيول.

"مون"، الذي راهن الكثير من رأسماله السياسي والدبلوماسي على تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، حدد خط سكة حديد عبر الحدود وحديقة مصنع مشتركة ومنطقة سياحية على رأس أولوياته هذا العام.

لكن تم إحراز تقدم ضئيل، ولم يكن الكوريون الشماليون فقط هم من يشعرون بالإحباط.

وبخ بعض حلفاء مون في الحزب الحاكم حكومته لفشلها في ابتكار طريقة لبدء المشاريع دون انتهاك العقوبات.

واتهم البعض الولايات المتحدة ومجموعة عمل مشتركة تهدف إلى تنسيق سياسة كوريا الشمالية بعرقلة جهود "مون".

وأخبر يون كون يونج، مساعد "مون" السابق، البرلمان يوم الثلاثاء، أن "مجموعة العمل ينظر إليها بشكل متزايد على أنها عقبة أمام العلاقات بين الكوريتين".