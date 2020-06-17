فيديو: عبد الله آيت شريف
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، في الرباط، إن هناك ضعفا على مستوى جودة المواد الغذائية المقدمة للمغاربة.
وأوضح الشامي في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المواد الغذائية، المصدرة للاتحاد الأوربي، أجود بكثير من تلك المستهلكة في الأسواق المغربية.
وأضاف الشامي أنه، على الرغم من أن الترسانة القانونية المغربية تعززت في السنوات الأخيرة بقانون حماية المستهلك، غير أن المجلس سجل ملاحظات كثيرة، بينها استعمال المواد الكيماوية في الخضر، والفواكه، والسقي بالمياه العادمة في بعض الحقول الزراعية، ناهيك عن أن “الرياشات” لا تتوفر على شروط السلامة الصحية.
وأبرز الشامي أن مجلسه سجل ضعفا على مستوى الحكامة، والتنسيق بين جميع القطاعات المتدخلة في عملية مراقبة جودة المواد الاستهلاكية.
وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مجلسه اقترح إحداث وكالة وطنية يشرف عليها رئيس الحكومة، أو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع منحهما اختصاصات موسعة من أجل الدفاع عن الصالح العام، ناهيك عن حل مشكل القطاعات غير المهيكلة.
كما اقترح مجلس الشامي إحداث هيأة علمية من أجل تقييم المخاطر، التي تهدد صحة، وسلامة المستهلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الشامي: جودة أكل المغاربة منخفضة والمياه العادمة تستعمل أحيانا لسقي الخضر!- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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