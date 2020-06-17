كازا.. توقيف محسوبين على إلترات المشجعين لتبادلهم العنف والاعتداء على ممتلكات الغير

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص محسوبين على إلترات مشجعي فريقين لكرة القدم، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير عن طريق الرشق بالحجارة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيهم الذين ينتمون إلى فصيلين متنافسين لمشجعي كرة القدم بمدينة الدار البيضاء، قد دخلوا في نزاع تطور إلى تبادلهم العنف والرشق بالحجارة بمنطقة “الرحمة 2″، وهو ما تسبب في إلحاق أضرار مادية بثلاثة سيارات كانت مستوقفة بعين المكان، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.