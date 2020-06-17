تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أمس، من توقيف شخص، 27 عاما، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختطاف واحتجاز وهتك عرض قاصر باستعمال العنف، وفقا لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح البلاغ، أن المشتبه فيه كان قد استعمل العنف لاقتياد فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة إلى منطقة خلاء بحي “برج مولاي عمر” بمدينة مكناس يوم الاثنين 15 يونيو الجاري، حيث احتجزها وهتك عرضها بالعنف، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.
وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب بمكناس يختطف فتاة قاصر ويحتجزها ويهتك عرضها بالعنف.. والأمن يوقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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