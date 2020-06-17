لمجرد في شوارع باريس.. معجبون من كل الجنسيات يتجمعون حوله- فيديو

تتجاوز شهرة الفنان المغربي، سعد لمجرد، الوطن العربي، ويظهر ذلك جليا عند خروجه في شوارع باريس، مثل ما يوضح مقطع فيديو، نشره، ليلة أمس الثلاثاء.

وشارك لمجرد على قناته في يوتوب، أول فيديو بعد بلوغه عتبة 10 ملايين مشترك، وتحقيقه إنجاز أول فنان غربي وإفريقي يحقق ذرع يوتوب الماسي، وهو مقطع يوثق لبعض كواليس كليبه “يخليك للي”.

واختار لمجرد، تسليط الضوء على تفاعل الجمهور من جنسيات متعددة معه، سواء في الشارع، أو في أحد المركبات التجارية، حيث استغل فرصة وجود آلة بيانو وسطه، وقدم فاصلا من العزف للجمهور، الذي تجمهر حوله.

واستغل لمجرد، فرصة الفيديو لتوجيه الشكر إلى جمهوره، الذي ساعده بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إيصاله إلى الدرع الماسي في أقرب وقت، وهو ما حدث بعد يومين من انطلاق تلك الحملة.