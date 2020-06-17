رفض السراح المؤقت للزميل سليمان الريسوني

قضت الغرفة الجنحية، في محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، قبل قليل، بتأييد أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، بإيداع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، بالسجن المحلي بعين السبع بالبيضاء في حالة إعتقال احتياطي على ذمة التحقيق.

وبموزاة مع ذلك، قرر قاضي التحقيق، الخميس الماضي تأخير ملف القضية وتعيين جلسة الاستنطاق التفصيلي مع الصحافي الريسوني بتاريخ 20 يوليوز المقبل، ابتداء من الساعة 10 صباحا، بسبب تعذر حضور الريسوني أولى جلسات التحقيق التفصيلي.

وكان دفاع الصحافي سليمان الريسوني، كشف في بيان أصدره الخميس الماضي، أن مدير سجن عكاشة، راسل المحكمة، وأشار إلى تعذر تنفيذ الأمر بالإحضار بناء على قرار المديرية العامة لإدارة للسجون عدد 47 بتاريخ 20 ماي الماضي، الذي ألزم االمؤسسات السجنية، بعدم نقل نزلاء مؤسساتها إلى حين إنتهاء فترة حالة الطوارئ، وذلك لتفادي نقل العدوى، كإجراء احترازي لحماية نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية.

