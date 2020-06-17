كورونا: فرض قيود على حي العجمي في يافا وعرعرة النقب ورهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعتزم المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، اليوم الأربعاء، فرض القيود على حي العجمي في مدينة يافا، وعلى بلدة عرعرة النقب ومدينة رهط، كخطوة احترازية في ظل الارتفاع في عدد إصابات كورونا في هذه المناطق.

والقيود تشمل إغلاق المدارس في تلك المناطق ومنع التجمعات والتجمهرات لما يزيد عن 10 أشخاص.

ويجتمع مساء اليوم الأربعاء المجلس الوزاري المصغر في ظل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأيام الأخيرة، ولبحث تسهيلات في القيود المفروضة كان من المفترض أن يُعلن استئناف حركة القطارات والطيران، وعودة النشاطات الثقافية.

وذكرت تقارير صحافية أن الجهات المختصة في وزارة الصحة ستطلب تأجيل هذه التسهيلات لأسبوع واحد، فيما سيبحث الوزراء تسهيلات إضافية في سوق العمل والاقتصاد خصوصًا أن نسبة الإصابات في الأيام الأخيرة لم ترفع بشكل جدي نسبة المصابين الخاضعين للعلاج في المستشفيات.

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وبادر عدد من الشخصيات وأعضاء المجلس المحلي في عرعرة النقب ورابطة الأطباء العرب في النقب لعقد اجتماع طارئ في قرية عرعرة النقب، وذلك لبحث سبل مواجهة انتشار فيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

وعلى صلة، أعلنت بلدية أم الفحم واللجنة المحلية لأولياء الأمور تعليق الدراسة في مدارس التسامح والأخوة.

وأصدرت البلدية ولجنة أولياء الأمور المحلية في المدينة بيانًا أعلنت فيه عن تعليق الدراسة في مدرسة التسامح - الإعدادية والثانوية - ومدرسة الأخوة الابتدائية وبساتينها. وذلك يوم غد الخميس، "حتى تتبين الأمور وتتضح الصورة بشأن حالات يتم فحصها والتأكد من خلوها من فيروس كورونا".

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