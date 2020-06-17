القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم الأربعاء، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في محافظة الخليل وبلدة تفوح.
وجاء الإعلان من خلال بيان صحافي صدر عن وزيرة الصحة الفلسطينيّة، مي الكيلة، وقالت إنه "تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطي مصابين في مدينة الخليل وبلدة تفوح".
وبعد تسجيل الإصابات السبع عشرة، ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في فلسطين إلى 718 مصابا.
وعلى صلة، سلم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية معدات حماية شخصية ومواد طبية، اليوم الأربعاء، إلى شبكة مستشفيات القدس الشرقية لدعم الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا. وجرى تسليم المساعدات في مستشفى أوغستا فيكتوريا "المطلع".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينيّة: 17 إصابة جديدة بكورونا في محافظة الخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.