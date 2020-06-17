الصحة الفلسطينيّة: 17 إصابة جديدة بكورونا في محافظة الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم الأربعاء، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في محافظة الخليل وبلدة تفوح.

وجاء الإعلان من خلال بيان صحافي صدر عن وزيرة الصحة الفلسطينيّة، مي الكيلة، وقالت إنه "تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطي مصابين في مدينة الخليل وبلدة تفوح".

وبعد تسجيل الإصابات السبع عشرة، ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في فلسطين إلى 718 مصابا.

وعلى صلة، سلم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية معدات حماية شخصية ومواد طبية، اليوم الأربعاء، إلى شبكة مستشفيات القدس الشرقية لدعم الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا. وجرى تسليم المساعدات في مستشفى أوغستا فيكتوريا "المطلع".